Marvin Ruiz Osejo: La voz que seduce a Chinandega

Suena la alarma a las 6 de la mañana, con apenas 3 horas de descanso después de un evento artístico la noche anterior, Marvin Ruiz Osejo se prepara para visitar una radio local ya que su más reciente tema entrara esta semana en el top 10.

Desde los 7 años, mientras cursaba el 3er grado recuerda que unos señores entraron a su aula de clases preguntando quien podía cantar el Himno Nacional de Nicaragua, y aunque se lo sabía, por temor prefirio quedar en silencio mientras sus compañeros gritaban “yo, yo quiero”.

“Al ver a mis amigos cantar decidí ponerme en pié y entonarlo, luego seleccionaron un pequeño grupo, y vaya sorpresa me lleve cuando mi nombre estaba en la lista”, relata Marvin.

Cuenta que le propusieron cantar con el coro Santa Lucía, un coro de una organización de niños no videntes, y admite que no me sentía muy cómodo y no seguio llegando a practica.

Días después el maestro de canto del coro Santa Lucia, lo contacto y hablo con su mamá, para expresarle que había la oportunidad de que audicionara para formar parte del Coro Getsemani del Padre Marco Dessi.

“Admito que tampoco quería ir, pero la insistencia de mi mama me hizo ir”.

Ludwing Vanegas, directo de Getsemaní y el P. Marco (Q.E.P.D), dijeron que les gustaría que formara parte del coro pero que en 3 meses iban de gira por Italia, y que de mi dependia si viajaba ya que me tenia que poner las pilas para aprenderme las canciones. “Ni dudarlo! Me las aprendi machucadas”, sonríe…

Desde ese momento pasaron 5 años de mi vida viajando por el mundo con mi voz en lugares como Italia, Francia, Alemania e incontables ciudades de Estados Unidos.

Pasaron los años y el coro acabó, varios de mi compañeros pensamos en la idea de formar un grupo de música tropical y hace 4 años formamos a Bakanos, un grupo originario de mi ciudad Chinandega, siguiendo con el legado que nos habían enseñado en el coro, trabajando fuerte y con la gracia de Dios hemos sido muy aceptados por el publico.

Marruos

Una vez me puse a grabar en mi teléfono canciones que en Bakanos no tocábamos, le mostre las grabaciones a mis hermanas y mama, me dijeron y por que no grabas algo?. Mi hermana me dijo, “graba esta canción”, era un tema del cantante reconocido J-Balvin (Sigo Extrañandote) y ese fue mi primer cover grabado con mi grabador del teléfono en mi cuarto encerrado y mi computadora con un programa para principiantes donde solo me ponía a borrar ruidos.

Recuerdo que salía la señora de los tamales al fondo y siempre que estaba grabando pasaba y no podía borrar eso, entonces tuve que aprenderme la hora en la que ella pasaba vendiendo para que su grito de venta no saliera en la grabación!

¿Por qué escogiste el nombre marruos, que significa?

Marruos significa Marvin Ruiz Osejo son las dos primeras letras de mis iniciales, ese nombre me lo dio mi papá el usaba marrumen para identificarse y me gustaba hacerlo también ya que llevo el mismo nombre de mi papá!.

Lo mas difícil de esto es conseguir oportunidades, es difícil darse a conocer por si mismo siendo una persona normal y corriente sin un apellido famoso, sin un familiar cantante como referencia. Es difícil pero se que todo se puede lograr son sueños y metas a largo plazo.

El primer album

Mi primer album… si quisiera hacerlo, no tengo dudas de eso pero mientras no tenga la posibilidad de poder grabar en un estudio profesional no lograre hacerlo y seguire sacando mis covers como principiante, de hecho me gusta que la gente sepa lo que hago y como lo hago para que sepan que nada en esta vida es imposible y podemos salir adelante y hacer lo que queramos con esfuerzo y fe en nuestro Dios.

¿Aunque sabemos que tienes pasion por la musica, esto es un negocio rentable ?

Desgraciadamente aquí en Nicaragua no hay mucho futuro. Si no sos un influencer en las redes o no venis de una familia conocida se te complica muchísimo la vida en el aspecto musical, creo que para poder ser alguien Nicaraguense y trabajar de la música tenes que esforzarte un 200%, sino buscar otras fronteras y otras oportunidades para poder darte a conocer.

Yo espero que sigan escuchándome, poder contar siempre con el apoyo que me brindan que para mi es algo único, es aquello que me da fuerzas y aliento para seguir en esto. Que si en verdad estoy haciendo bien las cosas no se cansen de apoyar, por que para nosotros los artistas es muy importante el apoyo del publico. Pero también a como son sinceros con sus muestras de cariño el dia que se cansen de mi me lo hagan saber yo entenderé que no es lo mío.

Proyectos a futuro

Espero sobrepasar mis expectativas, que se me de la oportunidad de poder grabar algo profesionalmente y darme a conocer como Cantante Nicaragüense, esa es mi meta, poder salir al mundo como Nicaragüense que soy orgullosamente; que me reconozcan como el Joven Nica Cantante que lucho hasta más no poder para poder brindar su talento al publico.



A todos los jóvenes les digo que luchen y no se cansen de luchar, que no les importe los comentarios que nunca faltan como: deja de mal gastar tu tiempo, eso no te va a servir para nada y muchas cosas mas que te desanimaran pero depende de vos si te dejas vencer, siempre crean en lo que hacen que a mas de alguno le va a gustar y te va a apoyar.

