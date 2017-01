Ganado es un riesgo sobre la vía

Cuatro reses con las patas quebradas, un ternero y una bestia murieron a las 5: 20 de la mañana de este miércoles, impactadas por un camión International, color blanco, placas CH 02328, cargado de caña. El accidente se produjo a la altura del kilómetro 158 de la carretera Chinandega-Somotillo.

El hato de 25 animales propiedad de Elmer Clemente Mondragón Ríos, cruzó la carretera como todos los días, desde el caserío de San José del Obraje rumbo arriba a un terreno de alquiler con pasto.

“Un amigo me ayudaba a cruzar las reses, venia un carro y un furgón que se detuvieron, pero él venía muy atrás, le hice señas pero no se detuvo y chocó a las ultimas que iban pasando. Aquí estoy perdiendo seis animales”, lamento el campesino.

Mondragón dijo las vacas alcanzan precios de 500 dólares cada una, el ternero y la bestia los 400 dólares. Dos de las vacas, son lecheras, dejan terneros de cinco días.

El lugareño refirió que siempre circula con la bandera roja de señal para los vehículos que circulan en el lugar a exceso de velocidad, sin embargo mostró un banderín sin la vara para sostenerla.

“Él dice que yo no andaba lámpara, pero si era de día, ya se miraba y el sol ya había salido”, lamentó Mondragón.

El próximo viernes el conductor y el dueño de las vacas sostendrán un encuentro en la delegación policial para encontrarle una solución al caso. Lo de los accidentes con bestias o reses es una constante en la zona, en el mismo sitio en el año 2013 fueron arrastradas una decena de reses por un cabezal.

NO PUDO FRENAR

El conductor Hayner Alberto Hernández, dijo que “el viejo ese” trasladaba los animales y al pretender frenar fue demasiado tarde.

“Hoy en la mañana me encontré con seis caballos, ahí frene sino los hubiera matado y después aquí me encuentro con estas vacas. Aquí en esta carretera no podes ir rápido; es cierto que todos nos andamos ganando la vida pero deben usar señales. Con los carretones de caballos ahí van sin señales”, se quejó Hernández.

