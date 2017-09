Cuatro lesionados deja accidente en norte de Chinandega

William Saavedra conductor del vehiculo pesado (Grúa) sorprendido y asustado narró que los frenos no le respondieron, ” en ese momento Yo dije voy a morir”, relató Saavedra.

Este ciudadano de 42 años, dijo que bajaba por una cuesta cuando se percató que no le servían los frenos, bajaban una curva y los frenos del camión no sirvieron, giró en sentido contrario y se volcaron, según cuenta que fue lo único que se le ocurrió hacer para no matarse todos.

En el camión también viajaba los jóvenes leoneses Juan David Rojas de 25 años, cuyo brazo quedó prensado entre el vehículo y el pavimento y Carlos Dolmus de 27 años, este último sufrió múltiples golpes. Rojas y Dolmus fueron intervenidos quirúrgicamente al llegar al hospital España y permanecen en la Sala de Cuidados Intensivos.

En estado estable resultaron Luis Núñez, también habitante del centro de León y el conductor William Saavedra de 42 años, originario de Nagarote.

El grupo trabaja para la empresa Serviconsa y estaban encargados de instalar cables de alta tensión. Llegaron al la zona norte desde el lunes y La Unión, era la última comarca que atenderían.

El accidente ocurrió en San Pedro del Norte, aquí la carretera se caracteriza por curvas peligrosamente cerradas que requieren de gran destreza al volante.