Chinandega con dos lugares del mejor estudiante

En saludo al 37 Aniversario del cierre de la Cruzada Nacional de Alfabetización “Héroes y Mártires por la liberación de Nicaragua”, se realizó el concurso del mejor estudiante y Chinandega obtuvo dos lugares.

Kennelly Gisselle Tórrez Rodriguez del Centro Portal de Belén obtuvo el segundo Lugar como mejor estudiantes de primaria Categoría Femenino y Lollieth Esperanza Loaisiga Lara del Colegio Hogar Paulo VI también con el segundo lugar como mejor estudiantes de Secundaria Femenino.

En este certamen participaron 38 estudiantes de sexto grado de Educación Primaria y 32 de undécimo grado de Secundaria del país, con excelencia académica que resultaron destacados en las etapas a nivel de centro, municipio y departamento, en reconocimiento a los esfuerzos que realizan los estudiantes en sus aprendizajes.

Para ser seleccionados como el mejor y la mejor estudiante, los protagonistas realizaron una prueba escrita, donde demostraron sus conocimientos adquiridos en las asignaturas de: Matemática, Lengua y Literatura, Estudios Sociales, Ciencias Naturales, Aprender, Emprender, Prosperar.

Los estudiantes se mostraban seguros y confiados para dar una buena representación de sus departamentos.

Los docentes que acompañaban a sus estudiantes, mostraban grandes expectativas para que resulten ganadores, “estoy muy orgullosa de ella, valió la pena el sacrifico, es una niña muy aplicada y disciplinada en sus estudios, todos los días dedicamos dos horas de estudio, incluso los fines de semana”, dijo Yessenia Romero, docente de la Escuela Portal de Belén del departamento de Chinandega.

De igual manera los padres y madres de familia, expresaron el orgullo que sienten de ver a sus hijos e hijas alcanzar logros como estos, ” es algo especial este regalo que nos ha dado Dios, a Él le debemos todos estos exitos de nuestra hija” refirió Lesther Loaisiga, padre de Lollieh.

Este medio obtuvo una entrevista exclusiva con Lolleith Loasiga Lara una de las ganadoras y esto nos dió a conocer.

RDelgado: Como te sentis por haber obtenido este lugar?

Lollieth: Primeramente agradecida con Dios y la Virgen, que me guiaron y cuidaron en todo este trayecto, a la dirección y administración del colegio Hogar Paulo VI por darme la oportunidad de representarlos en cada una de las etapas, a mis padres y hermanos que siempre me apoyan y ayudan en mi perseverancia, también agradezco al Master Francisco Mayorga del colegio, quien dedicó su tiempo en mi preparación, a los profesores Ernesto y Lenin Berrios y todas aquellas personas que con sus palabras me dieron ánimos.

RDelgado: Cuál es tu roll de estudio?

Lollieth: Para la preparación de este certamen dedicaba alrededor de cuatro horas de estudio duario, ya que tenía que estudiar y practicar diversas materias.

RDelgado: Quiénes te apoyan en tus estudios?

Lollieth: Mis padres, ellos son parte de este exito, siempre están pendiente de mis estudios y me apoyan en todo lo que esté al alcance.

RDelgado: Concursos que hayas ganado en tu trayectoria de estudiante?

Lollieth:

6to grado – segundo lugar municipal ” mejor estudiante de primaria”.

6to grado – segundo lugar departamental “lengua y literatura”.

9no grado – segundo lugar departamental “lengua y literatura”.

9no grado- primer lugar nacional ” olimpiadas matemáticas”.

11mo grado – segundo lugar municipal “olimpiadas matemáticas”.

11mo grado – segundo lugar nacional ” mejor estudiante de secundaria”.

RDelgado: Qué carrera universitaria estudiaras?

Lollieth: deseo Lic en administración de empresas, ya que pienso tener en un futuro mi propio negocio y la estudiaré en la UCA que por medio del colegio me otorgó una beca de excelencia académica.

RDelgado: tu mensaje a la juventud?

Lollieth: sería que perseveren en sus metas, que siempre den lo mejor de ellos, que con perseverancia, dedicación y amor, sobrelleven los obstáculos que se presenten, pero sobre todo tengan la confianza siempre en Dios para que sea Él quien los guíe, obedecer y respetar a nuestros padres quienes hacen hasta lo imposible por apoyarnos.

Me gusta: Me gusta Cargando...