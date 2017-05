Centro de Educación el Infantil celebra a San Pascual Bailón

Este Martes, día en que la Iglesia Católica celebra a San Pascual Bailón El Centro de Educación el Infantil en Chinandega ha realizado en honor a este santo adorador de la Eucaristía una procesión en dónde se destacó la participación de un grupo de estudiantes de este centro disfrazados de bonitos trajes de mantudos, personaje pintoresco de esta tradición que canta al son de coplas.

Historia de San Pascual en Chinandega.

La danza de Los Mantudos tiene más de 50

años de existir, como parte de la celebración

de las fiestas tradicionales de San Pascual

Bailón, en el municipio de Chinandega, los

días 17 y 18 de mayo en el barrio El Calvario,

teniendo la comunidad la responsabilidad de

organizar la danza y participar directamente

como promesantes durante la vela y procesión

de San Pascual Bailón.

Existen varias versiones de promesantes

quienes manifiestan: “Bailamos por promesa

al santo que nos consiguió un milagro”, otros

lo hacen por tradición, unos por alegrar

la fiesta y los tradicionales Mantudos que

también son promesantes, tomados de licor,

que bailan frente al santo sin una coreografía

definida. Al son de los chicheros y con jucos

van diciendo coplas alusivas a la imagen o

dirigidas a ciertas personas para ridiculizarlas.

Entre otras formas de pagar promesas están

las de llegar hasta la imagen de San Pascual

Bailón de rodillas. Otros le dicen una oración

y continúan bailándole. Entre los que danzan

no hay un término de edad. La danza de Los

Mantudos es ejecutada principalmente por

hombres que utilizan máscaras para cubrirse

el rostro y mantenerse de incógnitos durante

la procesión. Danzas Tradicionales del Pacífico de Nicaragua

18

Características:

Durante la vela del Santo, los promesantes

bailan al son de los chicheros, sin tener pasos

establecidos en la danza. Existe una variedad

de pasos según el sentimiento de cada uno

de los promesantes o bailarines, el más común

es un balanceadito en forma de vals.

En la estructura de la danza existen siete

personajes de diablos que le bailan al santo,

es la representación de las siete legiones de

demonios que “tentaban” al santo como

parte del origen de esta danza.

Los personajes de esta danza están referidos

al Diablo Mayor y los Diablillos (seis diablillos);

el resto de Mantudos no tiene límite como

participantes, los cuales son miembros de la

comunidad.

Vestuario:

La vestimenta de Los Mantudos en su mayoría

no se ajusta a un patrón establecido sino que

influye en los diseños el gusto personal de

cada uno de los promesantes, al nivel de sus

ingresos económicos para comprar o adquirir

las prendas que necesitan. La condición

económica del Diablo Mayor, Máscara

negra, Diablillos y Máscara roja, les permite

usar máscaras bien acabadas, el resto son

con máscaras de viejos y viejas con facciones

“feas”.

Vestuario:

Manto o capote que cuelga por la espalda

hasta más debajo de las rodillas de color vivo

y adornado con piedras brillantes. Sombrero

de palma con una parte del ala recogida

hacia arriba (parte frontal) con un espejo; flores

y cintas en la parte de atrás. El sombrero va

forrado con tela de colores vivos. Calcetines

principalmente de color rojo, zapatos negros

o sandalias que son utilizadas por lo caliente

del suelo y por las pisadas que son recibidas

durante la procesión. Portan un juco con que

se acompañan las coplas; este es de una

nambira o jícara forrada con un pellejo en la 19

Danzas Tradicionales del Pacífico de Nicaragua

parte abierta y una varilla acerada al centro

del pellejo, chischil o sonaja que acompaña

al juco al momento de su ejecución.

Música:

La música es de chicheros que ejecutan el

“Son de San Pascual” en compás de 4/4 y la

“La Cucharita Panda” a compás de ¾. Los

instrumentos de esta banda son el bombo, el

redoblante y los platillos, la percusión y otros

instrumentos de vientos como: La trompeta,

el saxofón, el trombón, el clarinete y la tuba.

Los jucos acompañan las coplas al son de los

chicheros.

“COPLAS”

Señor San Pascual

Te bailo en este son (bis)

Mañana vamos a la procesión

A que nos eches tu bendición (bis)

Señor San Pascual

Te bailo en esta mesa (bis)

Yo todos los años

Pago mi promesa (bis)

Señor San Pascual

Te vengo a decir (bis)

Que hasta que me muera

Dejo de salir (bis)

Elemento de identidad cultural:

Esta manifestación es el hecho cultural más

importante como expresión danzaría que

le da identidad a las fiestas tradicionales

de San Pascual Bailón en Chinandega,

y se ha conservado a través de distintas

generaciones, la cual no ha desaparecido

bajo su contexto de origen, como es en una

celebración religiosa muy propia de la ciudad,

y que la comunidad se identifica plenamente

como expresión danzaría tradicional. El uso

del juco, como instrumento musical, le da

mucha importancia a la manifestación en

el acompañamiento a la hora de cantar o

recitar las coplas y danzar.

