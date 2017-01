Accidente de tránsito esta mañana carretera Corinto-Chinandega

Saúl Martínez

Cuatro lesionados incluyendo dos soldados navales, ademas de representantes de Aduana y Migración ocurrió durante la lluvia en Chinandega a las 6: 20 de esta mañana de martes sobre la carretera hacia Corinto.

Un cabezal en zigzag que giró completamente al sentido que llevaba de sur a norte y una camioneta Mitsubishi en sentido contrario procedente de Corinto que se estrelló contra la rastra placa M 205 778 que se despegó sobre la vía al momento de la lluvia.

Este choque ocurrió a la altura del kilómetro 134 de la carretera Chinandega-Corinto, sector Amberes, dejó un saldo de cuatro lesionados trasladados por ambulancias de la Asociación Civil de Bomberos de Chinandega y Cruz Roja.

Los ocupantes de la camioneta Toyota, doble cabina eran oficiales del Distrito Naval del Pacífico, (DNP) Xiomara del Socorro Altamirano, de 52, años, Harry Javier Espino, de 40, Mario Alfonso Martínez, 56, de Aduana y Jairo Antonio Montiel, de 33.

Ilich Hurtado bombero dijo que estos presentan politraumatismo y fracturas en miembros inferiores. Estos se dirigian a un despacho militar en Aserradores-El Viejo.

El capitalino Luis Solórzano, cabezalero dijo que se descontroló debido a la lluvia “porque vengo despacio, adelante circulaba un bus que se iba deteniendo pero un carro me pego se me metió trate de pararme y ahí me descontrole, se me salió a un lado y al otro, no lo pude controlar”, declaró el conductor a la policía

