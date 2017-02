14 Frases para dedicar el Día del Amor y la Amistad

Celebramos el día de los enamorados o San Valentín con 14 de frases de amor.

En el Día de San Valentín, 14 de febrero, Día de los Enamorados o el día que celebramos el amor y la amistad como tradición, hacemos un homenaje lindas frases, para que adornes este día con las momentos de amor.

Con estas lindas frases podrás sorprender a tus amigos y las personas que quieres, ademas tenemos imágenes muy emotivas que puedes compartir en tu Facebook, publicar en tu Google+, comentar en tu Twitter y descargarlas en tu celular…

1. “Para mi corazón, basta tu pecho; para tu libertad, bastan mis alas”. (Pablo Neruda)

2. Uno aprende a amar, no cuando encuentre a la persona perfecta, sino cuando aprenda a creer en la perfección de una persona imperfecta



3. Tardé una hora en conocerte y solo un día en enamorarme. Pero me llevará toda una vida lograr olvidarte.



4. Si sumas todas las estrellas del cielo, todos los granitos de arena en los océanos, todas las rosas en el mundo y todas las sonrisas que haya habido en la historia del mundo, empezarás a tener una idea de cuánto te quiero.



5. Si pudiese ser una parte de tí, elegiría ser tus lágrimas. Porque tus lagrimas son concebidas en tu corazón, nacen en tus ojos, viven en tus mejillas, y se mueren en tus labios.



6. Anoche pedí a un ángel que fuese a protegerte mientras dormías. Al rato volvió y le pregunté por qué había vuelto. Una ángel no necesita que otro lo proteja, me respondió.



7. Tus manos me comprenden, me hablan, me tocan, me llevan, me hacen tierna… no dejes de abrazarme cada segundo.

8. Fuiste la estrella que siempre soñe la que robo mi dolor en la mañana que siempre espere. Eres el sol que calienta mi mundo y la luna que me alumbra en la noche. Eres todo lo que siempre e buscado y lo que nunca antes avia encontrado. You are my dream.



9. El amor es paciente, es servicial; el amor no es envidioso, no hace alarde, no se envanece, no procede con bajeza, no busca su propio interés, no se irrita, no tiene en cuenta el mal recibido, no se alegra de la injusticia, sino que se regocija con la verdad. El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no pasará jamás. (Corintios)



10. Los grandes amigos son difíciles de encontrar, difíciles de dejar e imposibles de olvidar.



11. Si sientes que todo perdió su sentido, siempre habrá un Te quiero, siempre habrá un amigo. Un amigo es una persona con la que puede pensar en voz alta.



12. Un hermano puede no ser un amigo, pero un amigo siempre será un hermano.



13. El amigo leal es el que se ríe de tus chistes aunque no sean tan buenos, y se conduele de tus problemas aunque no sean tan graves.



14. Amar es arriesgarse a que no le quieran. Esperar es arriesgarse a sentir dolor. Intentar es arriesgarse a fracasar. Pero hay que arriesgarse. Porque lo más peligroso en esta vida es no arriesgar nada.

Feliz dia del Amor y la Amistad!